Нью-Йорк, США, , 17:51 — REGNUM Фондовый рынок США начал неделю торгов в «зеленой зоне», 30 сентября передает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones Industrial Average .DJI вырос на 32,08 пункта, или 0,12%, на открытии до 26 852,33. S & P 500 .SPX открылся повышением на 5,28 пункта, или на 0,18%, на 2967,07. Индекс Nasdaq Composite .IXIC прибавил 24,46 пункта, или 0,31%, до 7 964,09 на открытии.

К росту рынка привел рост котировок Apple и других «высокотехнологичных» компаний после заявления властей ША, что Белый дом не рассматривает возможности «изгнания» с Уолл-стрит китайских компаний.

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