Москва, , 17:41 — REGNUM Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо создать единую цифровую платформу транзитных перевозок. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства, министр финансов России Антон Силуанов на международном форуме «Транзитный потенциал евразийского континента» в столице Армении Ереване, сообщается на официальном сайте Минфина РФ.

«От того, насколько мы организуем на пространстве ЕАЭС логистические, транспортные коридоры, во многом будет зависеть и успех экономик наших стран. Транспорт, также как «цифра», — это непременное обязательное условие для работ интеграционных объединений. Это делается для того, чтобы не было барьеров в передвижении грузов, товаров, людей. Поэтому транспорт — одна из важных составляющих», — заявил Силуанов во время своего выступления.

Также глава Минфина РФ заявил, что принципы субсидирования транспортных перевозок должны быть общими для всех стран ЕАЭС. Для этого процесс следует цифровизировать, что поможет снизить бюрократические препятствия, отметил он. Всю информацию о движении товара, начиная от места производства, погрузке и отправке в место конечного пользования — необходимо включать в единую информационную базу.

«Главное, чтобы был единый ресурс, где эта база собирается», — сказал Силуанов.

При этом министр финансов РФ подчеркнул, что управлять этой цифровой платформой должна не государственная, а частная структура.

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