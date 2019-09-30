Москва, , 17:20 — REGNUM Законопроект о бюджете Пенсионного фонда правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Так, бюджет фонда на 2020 год сформирован по доходам в сумме 8 923,9 млрд рублей (7,9% к объему ВВП) и по расходам в сумме 9 042,3 млрд рублей (8,0% к объему ВВП), в том числе в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии (далее — распределительная составляющая бюджета): по доходам в сумме 8 876,9 млрд рублей и по расходам в сумме 8 999,8 млрд рублей.

Страховые пенсии

Расчет поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование осуществлен исходя из прогноза Минэкономразвития России по фонду заработной платы работников организаций на 2020 год в сумме 25 909 млрд рублей, на 2021 год в сумме 27 591 млрд рублей, на 2022 год в сумме 29 545 млрд рублей.

С учетом этого предельная величина базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование нарастающим итогом с начала расчетного периода составит в 2020 году — 1 292 тыс. рублей, в 2021 году — 1 433 тыс. рублей, в 2022 году — 1 526 тыс. рублей.

Накопления

Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисляемые в ПФР управляющими компаниями, в 2020 году учтены в сумме 23,2 млрд рублей, в 2021 году — 24,9 млрд рублей, в 2022 году — 49,6 млрд рублей.

Выплаты

Как следует из документа, на выплаты на предоставление материнского (семейного) капитала в 2020 году запланировано 316,4 млрд рублей, в 2021 году — 329,2 млрд рублей, в 2022 году — 299,7 млрд рублей.

Также предусмотрены деньги на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния: в 2020 году — 4,5 млрд рублей, в 2021 году — 4,3 млрд рублей, в 2022 году — 4,1 млрд рублей.

Планируются и ежегодные денежные выплаты к Дню Победы: в 2020 году — 9 млрд рублей, в 2021 году — 0,5 млрд рублей, в 2022 году — 0,4 млрд рублей.