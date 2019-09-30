Орел, 30 сентября 2019, 17:19 — REGNUM Резкий рост цен на гречневую крупу произошёл в Орловской области за последний месяц. Как сообщила пресс-служба правительства Орловской области по итогам аппаратного совещания 30 сентября, гречка подорожала сразу на 11,4%.
В то же время за последний месяц снизились цены на морковь — на 32,2%, картофель — 21,7%, капусту белокочанную — 20,1%, другие овощи и фрукты. Незначительно подешевел рис, пшено, наиболее значительно снизились цены на сахар — на 12,1%.
Стоимость набора социально значимых продовольственных товаров первой необходимости составляет около 3465 рублей.