Орел, 30 сентября 2019, 17:09 — REGNUM Новая схема движения маршрутных автобусов в Орле может привести к транспортному коллапсу в города, об этом говорится в обращении, подписанном 20 перевозчиками Орла. Обращение разместил на своей странице в социальной сети первый вице-спикер областного совета Михаил Вдовин.
В числе претензий перевозчиков к разработчикам схемы — попытка применить к Орлу «московскую» схему, при этом, отмечается в обращении, разработчики не учли множество факторов. В обращении на шести листах его авторы приводят доводы того, почему предложенная схема «явно провальная»: сокращение числа городских маршрутов приведет к тому, считают авторы обращения, что горожане будут добираться до места в полтора раза дольше — и дороже.
Он также добавил, что вопрос новой транспортной схемы будет вынесен на заседание профильного комитета областного Совета 17 октября.
Отметим, новую транспортную схему Орла и Орловского района правительство Орловской области опубликовало 19 сентября. В соответствии со схемой, существенно сокращается число автобусных маршрутов, а трамвайных и троллейбусных предлагают оставить по три.