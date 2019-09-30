Орел, , 17:09 — REGNUM Новая схема движения маршрутных автобусов в Орле может привести к транспортному коллапсу в города, об этом говорится в обращении, подписанном 20 перевозчиками Орла. Обращение разместил на своей странице в социальной сети первый вице-спикер областного совета Михаил Вдовин.

В числе претензий перевозчиков к разработчикам схемы — попытка применить к Орлу «московскую» схему, при этом, отмечается в обращении, разработчики не учли множество факторов. В обращении на шести листах его авторы приводят доводы того, почему предложенная схема «явно провальная»: сокращение числа городских маршрутов приведет к тому, считают авторы обращения, что горожане будут добираться до места в полтора раза дольше — и дороже.

«Вопросом упорядочения пассажирских маршрутных перевозок на моей памяти пытались заниматься практически все мэры с времен Е.Н. Вельковского и все губернаторы со времен А. П Козлова. И все это закончилось банкротством ПАТП, предбанкротным состоянием ТТП и появлением новых игроков в пассажирских перевозках. И вот опять новая транспортная схема, и почему-то ее разработчик находится аж в Москве. Будто город Орел представляет сложнейший многомиллионный мегаполис с многоуровневыми транспортными развязками и миллионным пассажиропотоком», — прокомментировал ситуацию Вдовин.

Он также добавил, что вопрос новой транспортной схемы будет вынесен на заседание профильного комитета областного Совета 17 октября.

Отметим, новую транспортную схему Орла и Орловского района правительство Орловской области опубликовало 19 сентября. В соответствии со схемой, существенно сокращается число автобусных маршрутов, а трамвайных и троллейбусных предлагают оставить по три.