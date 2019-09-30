Москва, , 17:02 — REGNUM Правительство при расчете основных статей расхода по нацпроектам заложило увеличение ассигнований на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» практически в два раза. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы, который поступил в Госдуму 30 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, в частности, в госбюджете 2019 года на реализацию нацпроекта заложено 160,3 млрд рублей. Однако в 2020 году расходы на эти цели вырастут до 299,7 рублей. Таким образом, на цели здравоохранения в 2020 году будет выделено на 139,4 млрд рублей больше, чем сегодня, в 2019 году.

Однако затем правительство планирует несколько сократить расходы по этому направлению. В частности, в 2021 году на нацпроект предлагается направить 239,9 млрд рублей, а в 2022 году — 253,5 млрд рублей.

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