Невинномысск, Ставропольский край, , 17:04 — REGNUM По итогам 2019 года объем инвестиций в единственном на Ставрополье моногороде Невинномысске, по прогнозам местных властей, должен превысить 16,5 млрд рублей. Эта сумма в 1,2 раза больше аналогичного показателя минувшего года.

«По итогам 2018 года задача по инвестициям составляла 14 млрд рублей, и мы её выполнили. Прогноз по 2019 году — более 16,5 млрд рублей», — цитирует ТАСС главу города Михаила Миненкова.

Наращивать объем вложений, по словам мэра, позволяет перевооружение и расширение мощностей существующих предприятий, а также создание условий для открытия новых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Невинномысске с декабря 2017 года действует территория опережающего социально-экономического развития, предоставляющая инвесторам налоговые льготы. На сегодняшний день здесь работают семь резидентов, ещё две компании готовятся к регистрации.

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