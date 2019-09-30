Москва, , 16:53 — REGNUM Авиационные ведомства России и Саудовской Аравии закончили подготовку документации, необходимой для организации прямого воздушного сообщения между странами, заявил 30 сентября посол королевства Раид бин Халид Кримли на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По словам саудовского посла, королевство хотело бы добиться того, чтобы прямое авиасообщение с Россией существовало не только во время хаджа.

«Мы очень хотим и стремимся установить прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией и не только во время хаджа. Я не сомневаюсь, что если будет спрос, то будет и предложение. Надо сказать, что между авиационными властями все подготовлено, документально все готово, для того чтобы, как только будет спрос, открыть прямое сообщение между нашими странами», — сказал Раид бин Халид Кримли.

Как сообщало ИА REGNUM, хадж (паломничество в саудовский город Мекку) считается важнейшим предписанием для верующих, исповедующих ислам.

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