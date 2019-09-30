Москва, , 16:51 — REGNUM Дальнейшее состояние российской экономики будет в значительной степени зависеть от состояния глобальной экономики, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Дальнейшее состояние российской экономики будет в значительной степени зависеть от состояния глобальной экономики, риск спада которой многие экономисты оценивают как достаточно вероятный, — сказал Колганов. — Это будет циклическое замедление роста, связанное с исчерпанием того потенциала развития, который был заложен в предшествующие годы. Для того чтобы рост продолжался, нужно заметное технологическое обновление производства, а его пока не наблюдается».

Мировой капитал, как пояснил Колганов, не стремится к технологическому перевооружению по одной простой причине — в условиях замедления темпов экономического роста предприниматели начинают воздерживаться от инвестиций, так как перспективы успешного применения этих инвестиций становятся достаточно неопределёнными. И это вызывает цепную реакцию замедления.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 14 августа на долговом рынке США биржевые аналитики зафиксировали очередной признак надвигающейся рецессии. Сообщается, что зафиксировано превышение доходности краткосрочных государственных облигаций над доходностью долгосрочных.

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