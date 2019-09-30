Москва, 30 сентября 2019, 16:51 — REGNUM Дальнейшее состояние российской экономики будет в значительной степени зависеть от состояния глобальной экономики, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
Мировой капитал, как пояснил Колганов, не стремится к технологическому перевооружению по одной простой причине — в условиях замедления темпов экономического роста предприниматели начинают воздерживаться от инвестиций, так как перспективы успешного применения этих инвестиций становятся достаточно неопределёнными. И это вызывает цепную реакцию замедления.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 14 августа на долговом рынке США биржевые аналитики зафиксировали очередной признак надвигающейся рецессии. Сообщается, что зафиксировано превышение доходности краткосрочных государственных облигаций над доходностью долгосрочных.
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