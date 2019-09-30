Киев, , 16:48 — REGNUM Обязательный ввод кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) позволит побороть контрабанду и вывести из тени значительную часть экономики. Об этом 30 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«У нас НДС не платят с 3 млн. грн (124 тыс долл — ред.), а в большинстве стран мира НДС не платится с суммы, которая не превышает 50 тыс евро… Есть две модели: азиатская и европейская. В Европе все платят налоги. В Европе нет малого бизнеса, который не платит налоги… Кассовый аппарат — метод заставить платить налоги, кнут, но другого пути нет. Кассовый аппарат стоит недорого. Многие банки предлагают его бесплатно, дают в аренду за 1 грн. Куда дешевле, только не воруйте», — отметил Охрименко.

Он сообщил, что ФЛП выступают против обязательного ввода кассовых аппаратов, поскольку хотят и дальше торговать фальсификатом и контрабандой.

«На сегодняшний момент в Украине до 40% товаров, который продается, — фальсификат. Ужас. В Европе такого нет. Очень много контрабанды. Кто её продает? ФЛП… В Польше и Прибалтике сделали также. В Польше нет контрабанды… Если хочешь, чтобы была контрабанда, создают ФЛП, где нет контрабанды, нет ФЛП. Тут система такая: или мы все оставляем как есть, ничего не меняем, или мы делаем как в Европе. Нужно просто платить налоги. Нужно сделать выбор: мы в Азию идем или в Европу?» — задался вопросом Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Киеве у офиса президента Украины предприниматели (до 150 человек) вышли на акцию протеста против принятия законопроектов №1053−1 и №1073. По мнению протестующих, законы якобы убивают малый бизнес. Предприниматели выступают против прозрачного учета своего оборота, который обеспечат кассовые аппараты.