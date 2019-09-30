Казань, , 16:48 — REGNUM В понедельник, 30 сентября на площадке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» прошла пресс-конференция по итогам конкурса «Цифровой прорыв» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»).

В ней приняли участие заместитель Премьер-министра Татарии Роман Шайхутдинов, руководитель по взаимодействию с партнёрами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров, генеральный директор ПАО «Мегафон» Геворк Вермишян и старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов.

Участники мероприятия обсудили поставленный мировой рекорд, поговорили о лучших цифровых решениях, созданных в рамках конкурса, а также обсудили возможности, которые открылись перед участниками после конкурса.

Роман Шайхутдинов в ходе пресс-конференции отметил, что «Цифровой прорыв» подарил нашей стране множество инновационных решений.

«Хочу поблагодарить всю команду АНО «Россия — страна возможностей», которая активно работала на площадке «Казань Экспо» на финале конкурса «Цифровой прорыв». Казалось, что охват мероприятия и количество людей превышало масштаб WorldSkills. Хочу выразить отдельную благодарность компаниям «Мегафон», «МТС», «Росатом» и «Ростелеком», которые сегодня занимают проактивную позицию и являются драйверами цифровизации нашей страны, как в рамках, так и за пределами национального проекта «Цифровая экономика». Конкурс «Цифровой прорыв» — с одной стороны это огромный образовательный проект, и вместе с тем это площадка для выявления лидеров и потенциальных команд, которые представляют интерес для наиболее активных компаний. Мы знаем, что конкурс управленцев «Лидеры России» платформы «Россия — страна возможностей» является подпиткой для органов государственной власти, поэтому есть все основания полагать, что решения и команды, представленные на «Цифровом прорыве» также будут представлять большой интерес для органов власти», — подчеркнул он.

О дальнейших планах после финала рассказалруководитель по взаимодействию с партнёрами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков: «Совместно с другими проектами платформы мы хотим взять на себя инициативу по дальнейшему развитию и созданию искусственного интеллекта, который помогает выстраивать карьерные стратегии и сделать жизнь людей лучше. Также хочется отметить, что ребята, участвующие в других конкурсах, говорили о разнице между «Цифровым прорывом» и различными мероприятиями и олимпиадами. Его отличие в том, что команды решали не игровые задачи, а работали с реальными кейсами от компаний и создавали полезные продукты».

Руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров рассказал представителям прессы про главные рекорды хакатона.

«Больше всего участников в финале было из Москвы и Санкт-Петербурга. Интересно отметить, что некоторые команды были смешанные и состояли из участников сразу из нескольких городов. Самая популярная номинация конкурса была поставлена компанией «Мегафон». Конкурсантам было необходимо разработать решение для оптимизации обратной связи в сфере ЖКХ. За победу в ней боролись сразу 28 команд. Мы благодарны всем участникам, которые на протяжение 48 часов «в поте лица» работали над созданием цифровых продуктов. Надеемся, что многие из них станут действительно прорывными для компаний-партнеров конкурса», — сообщил Олег Мансуров.

Старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов подвел главные итоги сотрудничества с конкурсом: «Финал хакатона очень отличился от региональных этапов — для меня как для человека, который не первый год занимается цифровыми технологиями, было удивительно, что на одной площадке встретились так много сильных конкурсантов. Из 26 команд, работающих в номинации от «Ростелекома», в обычных хакатонах могли победить 16 — у них был рабочий прототип, хорошая презентация. Но, благодаря сильным экспертам, которые помогали на мероприятии, мы нашли лучших участников — они и стали победителями. Мы рады, что вошли в книгу рекордов Гиннеса и выражаем благодарность всем за выносливость, смелость и замечательную работу!»

Также о результатах сотрудничества с командами на «Цифровом прорыве» сообщил Геворк Вермишян, генеральный директор компании «МегаФон».

"На конкурсе мы выступали как партнёр, который открывает возможности и предоставляет широкий спектр цифровых сервисов. На нашей продуктовой «полке» за последние два года их собралось большое количество. Мы хотели найти людей, которые помогут нам дальше развивать инновационные продукты и выводить компанию на совершенно новый уровень. В рамках сотрудничества были найдены отличные мультидисциплинарные команды с новым взглядом на разработки, качественным маркетингом и отличными разработчиками», — рассказал Геворк Вермишян.

Следующим этапом конкурса станет преакселерация наиболее удачных проектов — в ней примут участие 60 команд, которые под руководством трекеров смогут доработать продукт до пилота и представить их инвесторам, фондам и представителям крупных технологический компаний. Работа будет вестись совместно с компаниями, ставившими задачи на финале. Окончательный список команд будет сформирован до конца недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

Напомним, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей"учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

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