Казань, 30 сентября 2019, 16:48 — REGNUM В понедельник, 30 сентября на площадке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» прошла пресс-конференция по итогам конкурса «Цифровой прорыв» (входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей»).
В ней приняли участие заместитель Премьер-министра Татарии Роман Шайхутдинов, руководитель по взаимодействию с партнёрами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров, генеральный директор ПАО «Мегафон» Геворк Вермишян и старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов.
Участники мероприятия обсудили поставленный мировой рекорд, поговорили о лучших цифровых решениях, созданных в рамках конкурса, а также обсудили возможности, которые открылись перед участниками после конкурса.
Роман Шайхутдинов в ходе пресс-конференции отметил, что «Цифровой прорыв» подарил нашей стране множество инновационных решений.
О дальнейших планах после финала рассказалруководитель по взаимодействию с партнёрами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков: «Совместно с другими проектами платформы мы хотим взять на себя инициативу по дальнейшему развитию и созданию искусственного интеллекта, который помогает выстраивать карьерные стратегии и сделать жизнь людей лучше. Также хочется отметить, что ребята, участвующие в других конкурсах, говорили о разнице между «Цифровым прорывом» и различными мероприятиями и олимпиадами. Его отличие в том, что команды решали не игровые задачи, а работали с реальными кейсами от компаний и создавали полезные продукты».
Руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров рассказал представителям прессы про главные рекорды хакатона.
Старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов подвел главные итоги сотрудничества с конкурсом: «Финал хакатона очень отличился от региональных этапов — для меня как для человека, который не первый год занимается цифровыми технологиями, было удивительно, что на одной площадке встретились так много сильных конкурсантов. Из 26 команд, работающих в номинации от «Ростелекома», в обычных хакатонах могли победить 16 — у них был рабочий прототип, хорошая презентация. Но, благодаря сильным экспертам, которые помогали на мероприятии, мы нашли лучших участников — они и стали победителями. Мы рады, что вошли в книгу рекордов Гиннеса и выражаем благодарность всем за выносливость, смелость и замечательную работу!»
Также о результатах сотрудничества с командами на «Цифровом прорыве» сообщил Геворк Вермишян, генеральный директор компании «МегаФон».
Следующим этапом конкурса станет преакселерация наиболее удачных проектов — в ней примут участие 60 команд, которые под руководством трекеров смогут доработать продукт до пилота и представить их инвесторам, фондам и представителям крупных технологический компаний. Работа будет вестись совместно с компаниями, ставившими задачи на финале. Окончательный список команд будет сформирован до конца недели.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.
20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.
Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.
По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».
Напомним, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей"учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
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