Москва, , 16:46 — REGNUM Правительство РФ заложило в проект федерального бюджета на 2020−2022 годы планомерный рост расходов на нацпроект «Экология», передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Так, в 2019 году на эти цели выделено 56,9 млрд рублей, но уже в 2020 году расходы вырастут на 31 млрд рублей и составят 87,9 млрд рублей. А к 2022 году сумма расходов на нацпроект «Экология» составит 146,25 млрд рублей.

Таким образом, за три года правительство намерено увеличить финансирование нацпроекта на 89,3 млрд рублей.

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