Москва, 30 сентября 2019, 16:46 — REGNUM Рост реальных располагаемых доходов населения РФ в ближайшие полгода или год будет довольно вялым, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 31 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, в 2020 году ожидается профицит бюджета России в размере 876,051 млрд рублей, что составляет 0,8% от ожидаемого ВВП (112,86 трлн рублей).
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