Москва, , 16:46 — REGNUM Рост реальных располагаемых доходов населения РФ в ближайшие полгода или год будет довольно вялым, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 31 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Я в отношении роста реальных располагаемых доходов населения настроен довольно скептично, — признался экономист. — Я могу предположить, что в течение ближайших полугода или года некоторый вялый рост доходов будет наблюдаться. За счёт увеличения номинальных доходов, за счёт некоторого увеличения бюджетных расходов. Экономика не падает, а чуть-чуть растёт. Нацпроекты, вероятно, раскачаются, хотя сейчас их исполнение идет с замедлением по сравнению с планом. Но в бюджете деньги есть, а значит, скорее всего, ситуация будет становиться немного лучше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, в 2020 году ожидается профицит бюджета России в размере 876,051 млрд рублей, что составляет 0,8% от ожидаемого ВВП (112,86 трлн рублей).

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