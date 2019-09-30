Москва, , 16:44 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2020−2022 году предполагает существенный рост расходов на нацпроект «Цифровая экономика». Такие данные следуют из проекта госбюджета на ближайшую трехлетку, который правительство внесло в Госдуму 30 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, в текущем 2019 году на цели развития в РФ цифровой экономики было заложено 108,05 млрд рублей. В 2020 году правительство предлагает увеличить финансирование на 16,1 млрд рублей до 124,2 млрд рублей, а в 2021 году — еще на 53,7 млрд рублей.

Однако в 2022 году объем финансирования нацпроекта по цифровой экономике достигнет 258,04 млрд рублей. Таким образом, за три года расходы на это направление вырастут примерно в 2,5 раза: на 150 млрд рублей с 108,05 млрд рублей до 258,04 млрд рублей.

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