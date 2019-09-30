Киев, , 16:36 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключает, что монополист — частный энергохолдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова специально создал ситуацию дефицита угля на Луганской теплоэлектростанции. Соответствующее заявление Гончарук сделал 30 сентября на брифинге.

«Еще летом возникла проблема с поставкой угля на эту станцию. Правда, сейчас она вынуждена использовать газ для выработки электроэнергии… Тут вопрос: «Почему так произошло, почему не было необходимых запасов угля? Почему сегодня тот, кто реально управляет этой ТЭС, допустил ситуацию?» Это вопрос к монополистам, которые сегодня у нас есть в энергетике. Иногда эти монополисты специально создают ситуацию, когда есть дефицит угля. А перед отопительным сезоном они ставят перед обществом вопрос: «У нас нет угля, поэтому давайте начнем переплачивать», — рассказал Гончарук.

При этом премьер заверил, что зимой Луганская область не останется без света и тепла.

«Мы сейчас ищем формат, что в этом случае правильно сделать… Мы точно найдем сбалансированное решение. Люди точно не останутся без тепла и света… Мы очень внимательно изучаем, как так произошло, что у целой генерирующей мощности не оказалось никаких запасов угля. Это целая отдельная история. Там нет правых и виноватых», — добавил Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года энергосистема подконтрольной Украине части Луганской области работает по схеме «острова» с пониженной генерацией Луганской ТЭС (входит в состав энергохолдинга ДТЭК, принадлежит олигарху Ринату Ахметову). Станция может получать уголь по железной дороге только с территории России, поскольку подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет.