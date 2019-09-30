Вашингтон, , 16:35 — REGNUM Американский Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies) опубликовал цифры по военной и экономической помощи Украине со стороны США, стран Евросоюза и блока НАТО с 2014 года.

Правительство США ежегодно предоставляло Украине в качестве помощи от 270 до 510 миллионов долларов с 2014 по 2018 год. Наибольшая сумма была выделена в 2016 году, она составила 513 миллионов долларов. Всего за этот период Соединённые Штаты передали Украине 1,96 миллиарда долларов. Данные средства были направлены на поддержку государственных институтов Украины, на антикоррупционные усилия, диверсификацию энергетики, а также на гуманитарную помощь.

Кроме того, Соединённые Штаты предоставили Украине примерно 800 миллионов долларов военной помощи, которая включала в себя, в том числе, стрелковое оружие, усилия по борьбе с наркотиками, учебные программы и военных советников для поддержки и совершенствования украинских вооружённых сил.

Крупнейшим донором для Украины является Европейский Союз, а Украина — крупнейшей страной-получателем макрофинансовой помощи ЕС из стран, не входящих в ЕС. С 2014 года Европейский союз выделял стране в среднем более 710 миллионов долларов (650 миллионов евро) в год — почти в два раза больше, чем в среднем США. На Европейский Союз приходится две трети финансовой помощи Украине.

Европейский банк реконструкции и развития выделил аналогичную сумму в размере 3,8 миллиарда долларов (3,5 миллиарда евро) с 2014 по 2017 год, причём большая её часть приходится на инвестиции и кредиты, а не на прямые гранты.

Несколько других стран ЕС и НАТО, прежде всего Германия, Франция, Канада и Великобритания, также предоставили значительные суммы. Германия внесла в общей сложности 860 миллионов долларов (786 миллионов евро) в виде выплат в период с 2014 по 2017 год. Большая часть из них была направлена на высшее образование и восстановление после чрезвычайных ситуаций.

Британия предоставила 115 миллионов долларов США (105 миллионов евро) на миротворческие функции, предотвращение конфликтов и управление политикой государственного сектора.

Канада с 2014 по 2016 год выделила около 573 миллионов долларов США (760 миллионов канадских долларов).