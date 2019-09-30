Невинномысск, Ставропольский край, , 16:44 — REGNUM Строительство крупнейшего на Юге России оптово-распределительного центра площадью 97,9 тыс. кв. м началось в городе Невинномысске на Ставрополье. Сумма инвестиций в проект составит 1,6 млрд рублей, сообщил 30 сентября на своей странице в Instagram глава города Михаил Миненков.

Масштабный инвестпроект реализуется для размещения регионального логистического центра X5 Retail Group, которая управляет магазинами, супермаркетами и гипермаркетами нескольких крупных брендов. Центр, по словам мэра, сможет принимать до 400 машин в сутки.

«Открытие центра предоставит новые возможности по хранению товаров народного потребления и продуктов питания для ставропольских сельскохозяйственных производителей, выходу и поставке их продукции в федеральную торговую сеть», — написал градоначальник.

Городские власти также рассчитывают, что реализация проекта позволит привлечь в бюджет дополнительные налоговые поступления и создаст сотни новых рабочих мест.