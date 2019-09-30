Москва, 30 сентября 2019, 16:34 — REGNUM Если реальные располагаемые доходы граждан РФ вырастут во втором полугодии 2019 года на 1%, то серьёзного влияния на экономику России это не окажет, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующий прогноз министра экономического развития РФ Максима Орешкина.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Орешкина, доходы граждан России во втором полугодии 2019 года должны вырасти на 1%.
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