Москва, , 16:34 — REGNUM Если реальные располагаемые доходы граждан РФ вырастут во втором полугодии 2019 года на 1%, то серьёзного влияния на экономику России это не окажет, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующий прогноз министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

«Рост в 1% будет неравномерным по разным категориям занятости. У кого-то доходы вырастут, а у кого-то, может быть, даже снизятся, — сказал Колганов. — Конечно, на состояние экономики прирост в 1% серьёзного влияния не окажет. 1% — это, конечно, чуть больше, чем статистическая погрешность, но всё равно очень мало. Это не вызовет большого оптимизма по поводу расширения внутреннего рынка, и соответственно не сильно улучшит настроения предпринимателей и их готовность инвестировать в расширение производства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Орешкина, доходы граждан России во втором полугодии 2019 года должны вырасти на 1%.

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