Москва, , 16:31 — REGNUM В РФ не наблюдается такого резкого понижения инфляции, которое могло бы обеспечить сколько-нибудь существенный рост реальных располагаемых доходов населения, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина, сообщившего, что во втором полугодии 2019 года реальные располагаемые доходы жителей РФ вырастут на 1%, чему будет способствовать «резко снижающаяся инфляция».

«Если бы инфляция действительно резко снижалась, то, конечно, это привело бы к увеличению доходов населения, — сказал Колганов. — При некотором увеличении номинальных доходов резкое снижение инфляции привело бы к росту доходов в реальном выражении. Скажем, если у нас доходы выросли на 5%, а инфляция — на 4%, то рост реальных доходов незначительный. А если номинальные доходы выросли на 5%, а инфляция увеличилась на 2%, то рост доходов будет чуть более существенным. Но я не наблюдаю в стране резкого снижения инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин заявил, что доходы граждан России во втором полугодии 2019 года могут вырасти на 1%, чему будет способствовать резкое снижение инфляции.

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