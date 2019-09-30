Калининград, , 16:28 — REGNUM В Багратионовской (Калининградская область) школе-интернате заработала первая в своём роде в регионе аграрная лаборатория, где дети с особенностями в развитии будут обучаться основам флористики, ландшафтному дизайну, уходу за овощами и цветами, сообщила пресс-служба регионального правительства сегодня, 30 сентября.

Лаборатория представляет из себя тепличный комплекс из четырёх отсеков с различным температурным режимом и кондиционированием. Проект реализован по программе «Инновационные технологии в выращивании растений». Основная его цель — помочь воспитанникам получить основы будущей профессии и впоследствии трудоустроиться.

Лабораторией будут пользоваться воспитанники из всех региональных школ-интернатов и дети с ограниченными возможностями здоровья.