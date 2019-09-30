Таллин, , 16:27 — REGNUM Завершена сделка по покупке инвестиционной компанией из США Blackstone 60% акций банка Luminor, сообщает сегодня, 30 сентября, эстонское издание Postimees.

Сумма сделки оценивается в 1 млрд евро. По 20% акций банка осталось у Nordea и DNB. При этом Nordea обязалась продать свои оставшиеся 20% акций Blackstone в ближайшие несколько лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Luminor был образован после слияния в странах Прибалтики банков DNB и Nordea. Объединённый банк, который стал одним из самых крупных финансовых учреждений в Литве, Латвии и Эстонии, решила купить финансовая группа из США Blackstone Group. Еврокомиссия уже одобрила эту сделку.

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