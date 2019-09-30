Киев, , 16:25 — REGNUM Зимой 2020 года на Украине целые города могут остаться без тепла и электроэнергии, если Кремль перекроет транзит природного газа. Об этом 30 сентября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Он напомнил, что некоторые города зависят от бесперебойной работы украинской газотранспортной системы.

«В определенном количестве городов нам нужно будет придумать, как обеспечить людей теплом, светом, с учетом новых обстоятельств. Но ситуация под контролем. Мы понимаем все вещи, которые происходят. Ситуация непростая. Но со всеми ситуациями мы справимся, потому что ею занимаются люди, у которых нет частного интереса и, которые не пытаются на этом нажиться», — сказал Гончарук.

«Есть проблема с тем, что остаётся риск потери транзита газа в следующем году. У нас заканчивается контракт с Россией о транзите газа в Европу. Существует сценарий, по которому этот контракт не будет продолжен. Если транзит будет потерян, возникнут ещё проблемы», — добавил Гончарук.

Премьер напомнил, что правительство накопило в подземных газовых хранилищах более 19 млрд кубометров газа.

«У нас серьезная ситуация с энергетикой. К зиме мы готовы. У нас своевременно накоплены резервы газу в наших хранилищах. Это дает нам возможность спокойно смотреть на зиму. Оснований утверждать, что зимой у нас будут какие-то кризисы, у меня на сегодня нет. Но если смотреть наперёд, то у нас очень много вопросов и системных проблем в энергетике. Там также большой процент износа. Инфраструктура теряет большие объемы тепла. По отдельным городам у нас потери достигают 40 и + процентов. Представьте, 40% тепла просто отапливают космос», — рассказал Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Брюсселе прошли трехсторонние (ЕС-Украина-Россия) газовые переговоры. Предварительно российская сторона согласилась заключить транзитный договор с Украиной на европейских правилах. В то же время Киев хочет сохранить монополию «Газпрома» на транзитном рынке Украины, предлагая подписать транзитный договор сроком на 10 лет. Минимальный объем транспортируемого газа должен составлять 60 млрд кубометров в год с возможностью увеличить его до 90 млрд кубометров.