Москва, , 16:04 — REGNUM Снижение инфляции отнюдь не обеспечит гражданам РФ резкого роста реальных располагаемых доходов, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 30 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина, сообщившего, что во втором полугодии 2019 года реальные располагаемые доходы жителей РФ вырастут на 1%, чему будет способствовать «резко снижающаяся инфляция».

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я его логику не понял. Я не знаю, на каком основании он это говорит, — сказал Хазин. — Почему доходы-то вырастут? Инфляция доходы обесценивает. Снижение инфляции означает, что темпы обесценивания доходов будут сокращаться, но они всё равно будут обесцениваться. Для того чтобы доходы увеличивались, нужно, чтобы росли заработные платы, чтобы увеличивалось количество предпринимателей и чтобы в экономике была жизнь. А жизни в экономике нет».

Кроме того, Хазин добавил, что рост в 1% находится в рамках статистической погрешности. Кроме того, экономист подчеркнул, что он в настоящее время не видит никаких оснований для того, чтобы в РФ начали расти реальные располагаемые доходы населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с прогнозами Орешкина о предстоящем росте реальных располагаемых доходов населения также не согласились экономисты Михаил Делягин и Александр Бузгалин.

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