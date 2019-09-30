Москва, , 15:59 — REGNUM В России полностью раскупили первую партию iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, сообщает 30 сентября «Коммерсантъ».

Отмечается, что другие модификации iPhone 11 есть в наличии. Доставка гаджетов в фиолетовом и зеленом корпусах займет до трех-четырех недель.

Напомним, корпорация Apple представила новую линейку своих смартфонов 10 сентября. Прием заказов открылся 18 сентября. В России цена на iPhone 11 начинается от 59 990 рублей, iPhone 11 — от 89 990 рублей, максимальная стоимость iPhone 11 Pro Max составляет 131 990 рублей.

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