Кемерово, , 15:55 — REGNUM Кемеровские власти обещают, что до конца октября общественный транспорт будет полностью готов к «зимней» работе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Подготовка предприятий к зиме началась не вчера, а значительно раньше, — заявил на аппаратном совещании в обладминистрации сегодня, 30 сентября, начальник областного департамента транспорта и связи Сергей Рубан. — В каждом предприятии еще весной были разработаны программы, в соответствии с которыми были запланированы летние ремонтные работы зданий и сооружений, систем отопления, котельных, подготовка к работе в суровых зимних условиях подвижного состава».

Так, в Ижморском и Мариинском государственных автотранспортных предприятиях установлены новые котлы отопления. Старые износились. На других предприятиях проведен ремонт и ревизия котлов и запорной арматуры. На предприятиях Ленинска-Кузнецкого, Прокопьевска, Юрги, Междуреченска и Промышленновского района отремонтированы крыши. Кроме того закупаются и меняются шины, приобретаются технические жидкости и зимнее топливо.

По словам Сергея Рубана, на сегодня подготовка ещё ведётся, но до конца октября общественный транспорт в регионе должен быть полностью готов к зиме.

По официальным данным, на территории Кемеровской области перевозку пассажиров осуществляют 23 пассажирских автотранспортных предприятий, пять горэлектротранспортных предприятий и 281 частных перевозчиков. Всего на маршрутной сети работает 3 018 автобусов, 220 трамваев и 164 троллейбуса.