Москва, , 15:55 — REGNUM Расходы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности» к 2020 года сократятся практически в два раза, передает корреспондент ИА REGNUM30 сентября.

Так, в 2019 году на эти цели в федеральном бюджете заложено 60,58 млрд рублей, а в бюджете 2020 года правительство предлагает выделить на это направление 38,53 млрд рублей. Таким образом, расходы на поддержку МСП и ИП будут сокращены на 22,05 млрд рублей.

Между тем, в 2021 году правительство предлагает «вернуться» к текущему уровню расходов на нацпроект. Так, законопроект предполагает, что в 2021 году на поддержку МСП и ИП уйдет 51,28 млрд рублей, а к 2022 году сумма расходов на нацпроект вырастет до 95,45 млрд рублей.