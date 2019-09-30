Магас, , 15:53 — REGNUM В Ингушетии высадят саженцы черешни на площади около 73 гектаров. Это почти вдвое больше, чем было посажено годом ранее, когда в Малгобеке на агропредприятии «АлмавитФрут» было посажено 35,6 тыс. молодых саженцев на площади 42 гектара, пишет интернет-газета «Ингушетия».

В хозяйстве рассказали, что для высадки планируется сорт крупноплодной черешни, которая при правильном уходе дает хороший урожай. К тому же аграрии подготовили территорию для полива, оборудовав многоуровневой системой капельного орошения.

Садоводы планируют собрать первый урожай в 2020 году. Поначалу продукцию будут реализовывать небольшими партиями через местные торговые точки, в последующем есть планы продавать черешню на экспорт.

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Напомним, в Ингушетии уже несколько лет успешно развивается проект интенсивного садоводства на площадке комплекса «Сад-гигант «Ингушетия». А четыре года назад в республике впервые были высажены ореховые сады.