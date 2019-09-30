Москва, , 15:53 — REGNUM Жители России смогут посещать Саудовскую Аравию по электронной визе. Список стран, которым разрешен въезд в эту страну по электронным визам, расширен с 35 до 49, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Глава Генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатыб заявил, что после запуска новой визовой системы Эр-Рияд ожидает большого туристического потока из России.

По его словам, власти Саудовской Аравии намерены организовать прямые авиарейсы из России.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 сентября 2019 года Саудовская Аравия впервые начала выдавать электронные туристические визы.

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