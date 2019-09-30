Киев, , 15:48 — REGNUM Железная дорога Украины сейчас в крайне плохом состоянии из-за высокого износа инфраструктуры и тотальной коррупции чиновников отрасли.

Такое заявление на брифинге сегодня, 30 сентября, сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Железная дорога… очень изношена. У нас почти каждый день горит какой-то локомотив… Я не буду сейчас описывать масштабы трагедии, но состояние ее плохое на самом деле», — заявил глава правительства.

Гончарук заявил о тотальной коррупции в «Укрзализныце» (госкомпания, которая отвечает за функционирование железной дороги). В частности, отметил премьер, отдельные группы влияния зарабатывают на тендерах, а отдельные группы влияния в ручном режиме отправляют куда-локомотивы в своих интересах.

Резюмируя, премьер заявил, что правительство изучает ситуацию и в ближайшее время даст публичную оценку состояния дел в «Укрзализныце».

Отметим, что буквально накануне украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью «Радио Свобода», что «Укрзализныцю» планируют разделить на три компании. По его словам, один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре, второй оператор будет заниматься «убыточными и проблемными» пассажирскими перевозками, третий, который будет генерировать прибыль для государства — грузовые перевозки. Криклий также отметил, что правительство совместно с Верховной радой уже разрабатывает соответствующий законопроект, хотя и воздержался от прогнозов насчет сроков его принятия.

ИА REGNUM напоминает, что в лагере президента Зеленского идею о «расчленении» больших госкорпораций, в т.ч. «Укрзализныци», высказали еще в августе. Предыдущий министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что такой шаг приведет к гибели логистической системы Украины.

В середине сентябряглава украинской ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучкозаявил о коллапсе на железной дороге Украины в связи с острой нехваткой грузовых вагонов.