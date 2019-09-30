Уфа, , 16:20 — REGNUM Более 9 млн рублей долга по заработной плате выплатило ПАО «Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж» работникам после вмешательства прокуратуры Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Прокуратурой города Салават Башкирии было установлено, что на территории города осуществляют деятельность три структурных подразделения ПАО «Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж».

За июль-август 2019 года 868 работников этих подразделений не получили заработную плату в сумме более 9 млн рублей.

По данному факту, надзорное ведомство Салавата возбудило в отношении предприятия дело об административном правонарушении. Кроме этого, генеральному директору было вынесено представление с требованием устранить выявленные нарушения.

Отмечается, что благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, долг перед работниками полностью погашен.