Кострома, , 15:35 — REGNUM Первая государственная микрокредитная компания начала работать в Костроме. Она будет предоставлять кредиты по ставке от 3,5 до 12% местным предпринимателям, — сообщает ГТРК Кострома.

Первыми клиентами компании стали представители гостиничного бизнеса. Они решили закупить транспорт для организации экскурсий.

Капитал компании составляет 147 миллионов рублей. До конца 2019 года организация планирует выдать кредиты 30 костромским предпринимателям.

«Это даст дополнительный импульс для развития малых и средних предприятий области. В первую очередь, это увеличение выручки, поставок, объемов продукции. Для государства — это увеличение налогооблагаемой базы, увеличение доходной базы казны. И, конечно, занятость населения», — рассказал директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов.