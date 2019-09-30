Москва, , 15:35 — REGNUM Проект федерального бюджета 2020−2022 годов предполагает увеличение расходов на социальную политику, здравоохранение и образование, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Так, в 2019 году на цели социальной политики правительство заложило 4,86 трлн рублей, а в 2020 году эта сумма вырастет до 5,01 трлн рублей. Это на 1,8% выше, чем правительство предполагало ранее. Между тем, к 2022 году расходы на соцполитику вновь сократятся на 4,83 трлн рублей.

Одним из наибольших будет рост расходов на здравоохранение — так, в 2020 году на эти цели правительство предложило направить 1,02 трлн рублей, притом, что в 2019 году на это направление было заложено только 739,2 млрд рублей. Таким образом, расходы на здравоохранение в 2020 году вырастут на 282,9 млрд рублей.

Параллельно с этим, проект госбюджета 2020−2022 года подразумевает также рост расходов и на образование. Так, если в 2019 году на эти цели выделено 899,6 млрд рублей, тот в 2020 расходы составят 911,6 млрд рублей, что на 12 млрд рублей больше.

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