Краснодар, , 15:32 — REGNUM На базе Краснодарского приборного завода «Каскад» и конструкторского бюро «Селена» будет создана объединённая компания, сообщает 30 сентября пресс-служба холдинга «Росэлектроника».

Процедуры по присоединению КБ «Селена» к КПЗ «Каскад» завершатся до конца октября текущего года. В холдинге пояснили, что объединение производства и конструкторского бюро позволит выстроить работу в рамках единого производственного цикла — от разработки до готового продукта.

В частности, «Росэлектроника» рассчитывает исключить дублирование технологических процессов, оптимизировать управленческую структуру и увеличить загрузку производственных мощностей до 70%. После завершения процедур главой объединённой компании станет генеральный директор КПЗ «Каскад» Руслан Кульбаев.

КПЗ «Каскад» — специализированное предприятие по изготовлению изделий военного назначения. Является головным предприятием по разработке и производству различной аппаратуры узлов связи, средств информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций.