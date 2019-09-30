Ростов-на-Дону, , 15:30 — REGNUM Ростов-на-Дону получит почти 55 млн рублей из резервного фонда области. Средства будут потрачены на покупку коммунальной техники. Ожидается, что муниципалитет добавит ещё более 32 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора.

Общая сумма будет направлена на приобретение десяти спецмашин. В частности, город-миллионник нуждается в трёх самосвалах на шасси, снегопогрузчике, четырёх комбинированных дорожных машинах, специальном прицепе для уборки.

В настоящее время парк коммунальной техники в Ростове-на-Дону насчитывает более 200 спецмашин, но их недостаточно для выполнения работ в зимний период.