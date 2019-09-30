Москва, , 15:23 — REGNUM Граница бедности — вопрос сложный, но очень актуальный. Стоит выделить его на основании условного «индекса демисезонной одежды». Если семья может хотя бы четыре раза в год обновлять свой гардероб в соответствие с климатическими сезонами, то значит они выше черты бедности, все остальные ниже, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский.

«Естественно, что это субъективный, но на мой взгляд очень точный индикатор. Согласитесь, что если человеку не на что есть, то о покупке нового пальто он даже не задумывается.

Вопрос с бедностью поднимается в России регулярно, ввиду очевидного падения реальных доходов населения. Говоря про «не бедность» нужно понимать, что «все в этом мире относительно».

В равнение с Самали — да, российские граждане не бедные. Но если сравнить со странами Западной Европы, то реально располагаемые средства жителей России существенно проигрывают.

Опять же, в стране существует очень серьезное социальное неравенство. Богатые становятся богач, а бедные еще беднее. Причина простая — рост цен на базовые товары (продукты питания, топливо, медикаменты) «вытягивают» из граждан скромные накопления.

При этом индексация доходов проходит не по общей инфляции, а по базовому индексу потребительских цен (в расчёт этого индекса не берутся продукты питания и цены на энергоресурсы).

Когда ежедневные траты граждан в продуктовом магазине растут на 3% в месяц, а индексация зарплаты проводят исходя из 3% инфляции в год, то логично что «кассовый разрыв» будет с каждым годом все увеличиваться», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России назвали субъективный порог бедности. ПО их мнению, семья живет в бедности, если средний доход одного члена семьи не превышает 12,5 тыс. руб.

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