Сеул, , 15:27 — REGNUM Две южнокорейские компании были удостоены премии KGCCI Innovation Awards, организованной Корейско-немецкой торгово-промышленной палатой. Об это сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей палаты.

По их словам, стартап Bitsensing, который занимается разработкой и производством 4D-радаров для автопилотов, получил награду в категории «Инновации в бизнесе». А компания 42Maru, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта и поисковых систем, была признана лучшей в категории «Инновации в автоматизации».

Известно, что данной премии также были удостоены международная компания BASF (в категории «Инновации в развитии»), а компания Henkel Korea удостоена премии Chairman Award.

Представители Корейско-немецкой торгово-промышленной палаты также отметили, что компаниям, получивших данную премию, будет предоставлена возможность наладить сотрудничество с немецкими компаниями.