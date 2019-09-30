Москва, , 15:11 — REGNUM Рубль к началу октября смотрится достаточно стабильным и уверенным для того, чтобы спокойно пережить небольшие перепады настроений инвесторов. Но для более объективной динамики ему потребуются поводы, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«В настоящий момент нет весомых факторов для заметного укрепления рубля. Отношение к риску среди инвесторов на глобальном уровне очень осторожное, и это ограничивает потенциал роста курса рубля.

Нефтяной фактор очень сдержанный из-за опасений по поводу мирового спроса на сырье, баррель Brent торгуется неподалеку от $61, что для «россиянина» некритично, но и не слишком позитивно.

Внутренних поводов для искрометного оптимизма нет, несмотря на то, что власти России положительно оценивают спад в инфляции и ждут ее снижения по итогам года к целевому диапазону 3,8−3,9%.

Если в октябре-ноябре в стране подорожает молочная продукция из-за новых ветеринарных требований и маркировки, индекс потребительских цен начнет расти. Тогда, помимо прочего, он будет давить на позиции рубля.

В среднем доллар США в октябре может колебаться в известных рынку и потребителю пределах 64−66 руб., евровалюта останется торговаться в диапазоне 69,65−72,00 руб. Все довольно сдержанно и без стрессов», — высказала свое мнение эксперт.

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