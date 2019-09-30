Орск, Оренбургская область, , 15:11 — REGNUM Имущество Орского вагонного завода в Оренбургской области выкупила московская компания «Новая вагоноремонтная компания». Начальная стоимость составляла более 1 млрд рублей, однако в результате торгов стоимость уменьшилась до 580 млн рублей, сообщает портал ural56.ru.

Стоит отметить, что ООО «Орский вагонный завод» в 2017 году был признан банкротом, а на его базе начало работать новое предприятие — ООО «ВТК Орск».

По данным портала orsk.ru, предприятие пытались продать в течение двух лет, а первоначальная цена лота составляла более 2 млрд рублей. Однако неоднократно торги признавали несостоявшимися, а максимальную цену снижали.

Добавим, в середине сентября 2019 года Оренбуржье посетили представители ВЭБ. На встрече с губернатором они заявили, что готовы продать свои активы в регионе — ООО «ВТК-Орск» (вагонный завод), ЗАО «Орский бекон», ООО ТПК «Орские заводы» и ПАО «Уральский бройлер». Задача областного руководства — оперативно найти новых собственников, способных развивать уже существующие производства.

При этом было отмечено, что «ВТК-Орск» работает в штатном режиме, портфель заказов полностью укомплектован, сообщает RIA56.