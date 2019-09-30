Калуга, , 15:16 — REGNUM В Калужской области с 2008 года численность поголовья мясного скота возросла более чем в 40 раз. В настоящее время в хозяйствах разных форм собственности сформирован массив общей численностью более 88 тысяч голов, в том числе 31,7 тысяч голов коров. Об этом 30 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

В Калужской области с 2008 года численность поголовья мясного скота возросла более чем в 40 раз Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

По информации ведомства, в области активно внедряется и используется низкозатратная технология по выращиванию крупного рогатого скота мясного направления продуктивности с применением открытых откормочных площадок по системе «Корова — теленок». По данной технологии в рамках программы развития семейных животноводческих ферм создано 22 животноводческие фермы и более 48 ферм на базе хозяйств начинающих фермеров. В 2014 году между руководством области и компанией «Мираторг» было заключено соглашение о создании в юго-западных районах региона восьми крупных ферм на 4,4 тыс. голов маточного поголовья мясного скота каждая. Сейчас их уже 16, а численность стада перевалила за 66,4 ты. голов, в том числе 23 тыс. коров. На долю компании приходится 75% от всей численности мясного крупного рогатого скота в регионе.

Для обеспечения производителей собственным генетическим материалом в Калужской области имеются четыре племенных репродуктора по разведению крупного рогатого скота мясного направления продуктивности: на предприятии «ДИК» по разведению герефордской породы крупного рогатого скота, в ООО «Центр генетики «Ангус» Бабынинского района, ООО «Нива» Мещовского района по разведению абердин-ангусской породы и ООО «Угра Центр» Юхновского района по разведению галловейской породы крупного рогатого скота.