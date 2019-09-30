Москва, , 15:06 — REGNUM Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала законопроект об отмене неэффективных плановых проверок в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Документом предусмотрено внесение изменений в статью 43.2 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», которые изменят функциональные обязанности должностных лиц, задействованных в проведении проверок.

В частности, поясняют в Росрыболовстве, отмена лишних проверок не ослабит контроль, а, наоборот, усилит его путём концентрации на борьбе с браконьерством. Кроме того, после принятия документа повысится общая эффективность контрольно-надзорной деятельности за счет проведения рейдов непосредственно на водных объектах.

По данным статистической отчетности, в 2018 году должностные лица территориальных управлений Росрыболовства провели 1810 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них 1168 — плановые и 642 — внеплановые. Большая часть внеплановых проверок (610 мероприятий) касалась контроля за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок. Всего в прошлом году специалисты ведомства провели 99,8 тыс. рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено 103,5 тыс. нарушений.