Бишкек, , 15:03 — REGNUM Аналитики Всемирного банка включили Киргизию в список 20 стран-реформаторов рейтинга «Doing Business — 2020».

Также в ТОП-20 попали Азербайджан, Бангладеш, Бахрейн, Джибути, Индия, Иордания, Катар, Кения, Китай, Косово, Кувейт, Мьянма, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Тоголезская Республика, Узбекистан и Зимбабве.

Киргизия была включена в список благодаря тому, что ей удалось улучшить ситуацию с получением электроэнергии, кредитованием и уплатой налогов.

«Надежность электроснабжения повысилась за счет усиления контроля за отключениями электроэнергии и модернизации инфраструктуры. Кредитные бюро начали предлагать систему оценки потребительских кредитов банкам и другим финансовым учреждениям. Также Киргизия упростила систему уплаты налогов», — констатируют во Всемирном Банке.