Сеул, , 14:52 — REGNUM В 2018 году в Южной Корее зафиксировали самый высокий показатель бюджета расходов и самый низкий показатель расходов на социальное обеспечение среди стран-членов ОЭСР. Об это сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году в Южной Корее отношение расходов на социальное обеспечение к ВВП составило 11,1%, что является самым низким показателем среди 29 стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Отметим, что объем расходов на соцобеспечение в Южной Корее ежегодно увеличивается. В 2009 году данное отношение составляло 8,4%, в 2013 году — 9,3%, в 2015 году — 10,2%.

Однако вместе с ростом расходов на социальное обеспечение в Южной Корее наблюдается и общий рост государственных расходов. По сравнению с 2017 годом расходы страны увеличились на 6,2%, в то время как расходы США увеличились лишь на 4,6%, Канады — на 4,3%, Германии — на 3,2%, Великобритании — на 2,9%, Франции — на 2,9%, Италии — на 1%.

Известно, что самый высокий показатель расходов на социальное обеспечение был зарегистрирован во Франции (31,2%), затем следуют Бельгия (28,9%), Польша (28,7%), Дания (28%), Италия (27,9%), Австрия (26,6%), Швеция (26,1%), Германия (25,1%), Норвегия (25%) и Испания (23,7%).