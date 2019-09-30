Каракас, , 14:41 — REGNUM Согласно сообщениям инсайдеров центральный банк Венесуэлы тестирует возможность использования криптовалюты Bitcoin. Об этом 30 сентября сообщил портал Engadget.

Биткоин

По мнению экспертов, таким образом власти страны хотят помочь государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA. Источники сообщают, что эта организация уже имеет на своих счетах биткоины и эфириум (Ethereum) и передача сумм в этих криптовалютах в центральный банк страны позволит компании платить поставщикам и избегать «потенциальной блокировки» обычных платежей.

Издание отмечает, что этот эксперимент является «рискованным» и нет никакой гарантии того, что компании в итоге действительно решат использовать эти криптовалюты в рассчетах.

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Напомним, 20 февраля 2018 года правительство Венесуэлы начало выпускать криптовалюту петро, которая фактически является токеном (долговым обязательством или контрактом на оказание услуг в настоящем или в будущем) на основе Ethereum. К петро привязана новая валюта Венесуэлы суверенный боливар (введена 20 августа 2018 года).

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