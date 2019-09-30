Киев, , 14:36 — REGNUM Власти Украины не понимает, сколько в настоящий момент земли находится в собственности государства.

Об этом в интервью изданию «Цензор», опубликованному сегодня, 30 сентября, заявил глава Верховной рады, лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

По словам спикера парламента, нужно, чтобы Кабинет министров, органы государственной и местной власти привели это «в какой-то понятный формат».

«Может быть принят закон, что это нужно сделать через месяц-два-три. Потому что проводить все это без нормативной базы тоже не получится», — заявил Разумков.

В качестве еще одной проблемы он обозначил защиту интересов «добросовестного инвестора», дав понять, что Киев будет пресекать попытки российског окапитала скупить землю на Украине.

«Многие опасаются, что придет непонятный инвестор, который все скупит и превратит в непонятно что… но здесь должно быть государство, которое будет обеспечивать защиту прав и свобод страны, граждан и интересы государства. И давай не забывать, что мы фактически находимся в состоянии войны, и угроза, что таким образом будут влиять на национальную безопасность, тоже имеет место, и здесь государство должно предусмотреть предохранители», — заявил Разумков.

Между тем, в обнародованной сегодня же программе деятельности правительства Украины говорится, что 100% сведений о земельных участках на Украине будут внесены в Государственный земельный кадастр до конца 2020 г., что сделает земельный рынок «эффективным и прозрачным для граждан и бизнеса». Кроме того, в документе указано, что правительство проведет дерегуляцию по вопросам землеустройства, выровняет налоги на землю, введет предохранители против земельного рейдерства и введет современную инфраструктуру пространственных данных.

ИА REGNUM напоминает, что открытие полноценного рынка земли на Украине намечено на 1 октября 2020 года. Для этого до декабря нынешнего года парламент страны должен принять необходимые законопроекты, которые сейчас разрабатывает правительство. По оценка министров, правительство Украины ожидает получить более $1 млрд от продажи земли в следующем году.