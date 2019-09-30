Москва, , 14:35 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2020−2022 годы направлен в том числе на реализацию поручений президента РФ Владимира Путина, которые он озвучил в ходе послания Федеральному собранию и «прямой линии». Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

«Отдельно очень важно остановиться, ‑ и это безусловно будет ключевым вопросом при обсуждении парламентом законопроекта о бюджете, — это финансовое обеспечение решений президента, которые были озвучены президентом в рамках послания Федеральному собранию, и в рамках поручений президента, данных им по итогам «прямой линии», — заявил Макаров.

В частности, по его словам, речь идет о финансировании ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка — ранее депутаты приняли закон об изменении критерия нуждаемости при назначении пособия с 1,5 прожиточных минимумов до двух прожиточных минимумов. Кроме того, речь также об увеличении с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей ежемесячной выплаты неработающим родителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, а также о мерах господдержки семей с детьми, оформивших ипотеку, социальных доплатах к пенсии, а также о реализации программ «Земский доктор» и «Земский учитель».

«Предполагается, в 2020 году это потребует около 57 млрд рублей, в 2021 году — 95,5 млрд рублей и в 2022 году — 140, 5 млрд рублей. Средства эти сейчас есть», — заявил Макаров.

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