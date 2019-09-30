Норильск, Красноярский край, , 14:35 — REGNUM Снижение потерь драгоценных металлов составит до 600 кг в год после завершения капитального ремонта одной из двух дуговых сталеплавильных печей металлургического цеха Медного комбината в Норильске. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Норникеля.

В процессе ремонта печь перемонтировали для режима работы с переменного тока на постоянный. Объём инвестиций в проект составил 16,8 млн рублей.

Добавим, металлургический цех предприятия выпускает концентраты драгоценных металлов, которые используются в аффинажном производстве на «Красцветмете». В частности, норильский завод выпускает концентраты с содержанием платины, палладия, родия и иридия. В качестве попутной продукции производятся селен технический и теллур в слитках для термоэлементов.

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