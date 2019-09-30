Бишкек, , 14:29 — REGNUM Социальный фонд Киргизии провел очередную индексацию пенсий, и теперь, начиная с 1 октября, пенсионеры получат прибавку к пенсии в размере не менее 300 сомов (277 рублей). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Такое увеличение пенсионных выплат предусмотрено для тех пенсионеров, которые в настоящее время получают пенсию в размере не более 4 283 сомов (3 958 рублей). А пенсии, размер которых составляет от 4 283 сомов и более получат минимальную прибавку в сумме 320 сомов (295 рублей).

В соцфонде отмечают, что сейчас в республике насчитывается 667,3 тысячи пенсионеров, на увеличение пенсий которым потребуется 659,2 млн сомов (около 609,2 млн рублей). В том числе на базовую часть пенсии за счет средств республиканского бюджета — 67,3 млн сомов (62,2 млн рублей) и на страховые части пенсий за счет средств пенсионного фонда — 592 млн сомов (547,1 млн рублей).

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