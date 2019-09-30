Киев, , 14:26 — REGNUM Власти Украины спокойно ожидают грядущую зиму, поскольку своевременно были накоплены необходимые резервы газа в хранилищах, заявил на брифинге сегодня, 30 сентября, украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук подчеркнул, что каких-то оснований считать, что зимой на Украине будут энергетические кризисы, на сегодня нет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем премьер признал, что ситуация в украинской энергетике достаточно проблемная, в частности — из-за большого процента износа инфраструктура теряет огромное количество тепла.

«В отдельных городах потери достигают более 40%. Представьте, 40% тепла просто отапливают космос. С этим необходимо тоже бороться… очень неэкономно себя с этим ведем», — сказал Гончарук.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах в настоящий момент составляют 20,298 млрд кубометров топлива. До начала отопительного сезона Киев настроен накопить 21 млрд кубометров топлива.