Москва, , 14:14 — REGNUM Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

С 1 января 2020 года предлагается установить МРОТ в размере 12 130 рублей в месяц.

В случае принятия закона МРОТ вырастет на 850 рублей, то есть на 7,5%.

Вместе с тем ранее в Госдуму обратили внимание на то, что выплата МРОТ облагается НДФЛ.

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