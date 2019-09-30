Дубай, ОАЭ, , 14:17 — REGNUM Представители южнокорейских средних и малых предприятий (МСП) приняли участие в международной выставке-ярмарке сорсинга G-Fair Dubai, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии провинции Кёнгидо.

По их словам, в выставке, прошедшей в Дубае в период с 24 по 25 сентября, приняли участие 60 средних и малых предприятий со штаб-квартирой в провинции Кёнгидо.

Известно, что представители компании провели консультации по вопросам экспорта с 1700 покупателями выставки на общую сумму $42 млн.

«Южнокорейский экспорт в основном ориентирован на США, Китай и Японию, — сообщил представитель провинции Кёнгидо. — Мы намерены расширить экспортные направления, включая выход наших компаний на рынок Ближнего Востока, чтобы оживить вялый экспорт страны».

G-Fair Dubai — международная выставка-ярмарка сорсинга, направленная на предоставление возможности выхода на рынок Дальнего Востока малым и средним предприятиям в условиях торгового конфликта между США и Китаем.